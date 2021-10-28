Беременная невеста победителя "Голосу країни" и "Голосу. Діти" Романа Сасанчина Иванка, которая находится в больнице, рассказала об ухудшении состояния кожи после таблеток и внутривенных инъекций.

Как пишет Politeka.net, 23-летняя невеста 19-летнего победителя "Голосу країни" и "Голосу. Діти " Романа Сасанчина вскоре станет мамой. Пара рассказала, что ожидает рождения дочери.

В своем Instagram девушка рассказывает поклонникам, что ее беременность протекает не очень легко. Сейчас девушка находится в больнице на поддержке, где ей ежедневно делают внутривенные инъекции и дают необходимые таблетки. Так, Иванка рассказала, что от этого у нее очень ухудшилось состояние кожи.

"Я сейчас вам расскажу, как я спасаю свою кожу в больнице, потому что сами знаете, что после капания, после всех таблеток и вообще после больницы кожа становится ужасная, такая несчастная", - сказала девушка и показала поклонникам, какими средствами пользуется, что увлажнить кожу и убрать пигментные пятна.

Ранее Politeka писала, что беременная невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина впервые показала обручальное кольцо: но свадьбы не будет.

Напомним, что беременная невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина похвасталась обручальным кольцом: "Мне трудно угодить".

A еще Politeka сообщала, что беременная невеста звезды "Голосу країни" Сасанчина попала в больницу: "Начал сильно болеть...".