Невеста 19-летнего победителя "Голосу країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина Иванна записала сторис, рассказав о росписи со звездой талант-шоу.

Как пишет Politeka.net, Роман Сасанчин стал настоящей молодой звездой, победив сразу на "Голос. Діти", а после этого повторил успех на шоу "Голос". Молодой человек строит отношения с 23-летней красавицей Иванна, которая успела уже забеременнеть молодого таланта. Но пара еще не оформила отношения официально, о чем решила снова рассказать девушка в своем Инстаграм профиле.

На кадрах шел Роман вместе с ребенком за ручку.

"Завтра идем подавать документы на роспись. Если завтра не выйдет, то мы бросаем это дело. Каждый раз, когда мы идем, то никогда не можем попасть к пункту назначения", - написала Иванна.

До этого девушка показала коляску, которая ей понравилась.

"Моя любовь", - подписала Иванна.

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