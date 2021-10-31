Беременная невеста победителя проектов "Голос. Діти" и "Голос країни" Романа Сасанчина рассказала поклонникам, что сильно опухла из-за переедания.

Как пишет Politeka.net, 23-летняя Иванка и 19-летний победитель шоу "Голос. Діти" и "Голос країни" готовятся к рождению первенца. В своем Instagram пара рассказала, что вскоре у них родится девочка.

Иванка часто рассказывает поклонникам как проходит ее беременность. Недавно девушка была вынуждена провести несколько дней в больнице на поддержке, а сейчас наконец вернулась домой. Девушка рассказала, что дома ей трудно контролировать питание, поэтому она порой переедает.

"Я не знаю, как это возможно. Я вчера конкретно переела, я совала в себя все, что могла и еле заснула от того переедания. Сейчас вся опухла, поэтому буду как-то себя спасать, но прикол в том, что я проснулась в 6 утра с диким голодом, как?? Как это возможно, как это действует?",- удивляется девушка.

Кроме этого, Иванка показала, что уже немного набрала вес.

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