23-річна наречена переможця проєктів "Голос. Діти" та "Голос країни" Романа Сасанчина розповіла, чому їй доводиться доглядати за своєю маленькою племінницею.

Як пише Politeka.net, 23-річна Іванка та 19-річний переможець шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" готуються до народження донечки.

Зараз в гостях в Іванки з Романом перебуває її маленька племінниця Мілана.

Шанувальники почали цікавитися, чому дівчинка не живе з батьками, а за нею доглядають Сасанчин та Іванка. Так, вагітна наречена зірки "Голосу" вирішила розповісти правду.

За словами дівчини, трьохрічна Мілана – це дочка її сестри, якій всього 20 років. Зараз дівчина перебуває на роботі за кордоном, тому Іванка і Роман проявили ініціативу та забрали Мілану до себе.

Також, Іванка розповіла, що її сестра, на жаль, не спілкується із батьком дитини, а той не бере ніякої участі у вихованні дівчинки.

"Сестра не спілкується з колишнім чоловіком, там були аб’юзивні стосунки, де її принижували та піднімали руку. Тоді їй було 17, і їй не легко вдалося піти з таких стосунків. Зараз вона мама-одиночка. Тато Мілани участі ніякої у вихованні не бере, йому цікавіше випити, покурити і тд….", - розповіла Іванка.

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