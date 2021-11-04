Победитель шоу "Голос країни" Роман Сасанчин отложил свадьбу с беременной невестой, Иванна раскрыла причину, и рассказала, когда она состоится.

Как передает Politeka.net, Роман Сасанчин является победителем проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти". Сейчас он со своей невесткой Иванной ждет первенца, а именно дочку. До сих пор Сасанчин не женился на своей невестке, а Иванна рассказала, когда у них состоится свадьба.

Так, на этот раз на своей странице в Инстаграм беременная невеста Романа Сасанчина опубликовала новые Сториз. Иванна часто общается со своими поклонниками и отвечает на их вопросы у себя в социальных сетях. У неё спросили, когда они с Романом Сасанчиным собираются устроить свадьбу.

"Тогда, когда наш бейбик будет уже хорошо бегать. И когда мы насобираем на свадьбу, которую мы хотим. Года через 3/4", — ответила невеста Романа Сасанчина.

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