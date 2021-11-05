Невеста 19-летнего победителя вокальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина рассказала, как парень отреагировал на новость о ее беременности.

Как пишет Politeka.net, 19-летний победитель "Голосу. Діти" и "Голосу країни" Роман Сасанчин и его 23-летняя невеста Иванка готовятся стать родителями. В своем Instagram девушка сообщила, что она уже на 8 месяце беременности и вскоре у них родится дочь.

В своем Instagram Иванка часто общается с поклонниками и отвечает на их вопросы. На этот раз девушка рассказала, как Сасанчин отреагировал на новость о беременности девушки. Ранее Иванка рассказала, что врачи прогнозировали, что ей будет очень трудно забеременеть, поэтому увидеть заветные две полоски девушка и не надеялась.

"Я уже была разочарована и даже уверена, что там будет одна полоска, но думаю сделаю", - говорит Иванка.

Так, девушка рассказала, что тот тест, который подтвердил беременность, она делала просто из любопытства, ведь до этого все остальные были отрицательные. Сначала он показал одну полоску, но девушка решила разыграть Сасанчина и сообщила ему, что он скоро будет папой.

Пока парень пришел, на тесте появилась вторая полоска. По словам Иванки, они были настолько шокированы, что она даже не сняла на видео реакцию парня, как планировала.

"Не сделала видео, потому что даже представить не могла, что это правда может быть", - призналась Иванка.

"Я стою просто в шоке, потому что не понимаю как? Только что показало одну, а тут уже вторая. Мы были двое в шоке, но в приятном", - говорит Иванка.

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