Вагітна наречена переможця проєктів "Голос. Діти" та "Голос країни" Романа Сасанчина розповіла шанувальникам, що сильно опухла через переїдання.

Як пише Politeka.net, 23-річна Іванка та 19-річний переможець шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" готуються до народження первістка. У своєму Instagram пара розповіла, що невдовзі у них народиться дівчинка.

Іванка часто розповідає шанувальникам як проходить її вагітність. Нещодавно дівчина була змушена провести декілька днів у лікарні на підтримці, а зараз нарешті повернулася додому. Дівчина розповіла, що вдома їй важко контролювати харчування, тому вона деколи переїдає.

"Я не знаю, як це можливо. Я вчора конкретно переїла, я пхала в себе все, що могла і ледве заснула від того переїдання. Зараз вся опухла, тому буду якось себе рятувати, але прикол в тому, що я проснулась о 6 ранку з диким голодом, як?? Як це можливо, як це діє?", - дивується дівчина.

Окрім цього, Іванка показала, що вже трохи набрала вагу.

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