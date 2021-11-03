Вагітна наречена переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина 23-річна Іванна розповіла про свій стан, і що з нею відбувається.

Як передає Politeka.net, 19-річний Роман Сасанчин є відомим артистом, який отримав перемогу в проєктах "Голос країни" та "Голос країни. Діти". Як відомо, скоро він і його 23-річна наречена Іванна стануть батьками, проте Сасанчин досі не одружився зі своєю коханою. Пара вже готується до народження дівчинки.

Так, цього разу на своїй сторінці в Instagram Іванна опублікувала нові сторіз. На кадрах наречена Сасанчина поскаржилася на погане самопочуття і розповіла подробиці.

"Я не знаю що це, може це якісь магнітні бурі, може це Тиск, я без поняття. У мене голова болить від вчорашнього вечора настільки, що я не можу ні ходити, нічого. І коли я встаю, то у мене відразу перед очима багато таких білих-білих плям в голові крутиться жахливо. Тут все тисне, в пульсах...вони прям розриваються", - поскаржилася Іванна.

Раніше повідомлялося, наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина залишилася сама і поскаржилася на важку вагітність: "Все тіло набрякло"

Також, переможець "Голосу країни" Сасанчин досі не одружився з вагітною нареченою: з'ясувалася причина

Politeka розповідала, вагітна наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина видала подробиці сімейної драми: "Підіймали руку"



