Переможець шоу "Голос країни" Роман Сасанчин відклав весілля з вагітною нареченою, Іванна розкрила причину, і розповіла, коли вона відбудеться.

Як передає Politeka.net, Роман Сасанчин є переможцем проєктів "Голос країни" та "Голос країни. Діти". Зараз він зі своєю невісткою Іванною чекає первістка, а саме доньку. Досі Сасанчин не одружився зі своєю невісткою, а Іванна розповіла, коли у них відбудеться весілля.

Так, цього разу на своїй сторінці в Instagram вагітна наречена Романа Сасанчина опублікувала нові сторіз. Іванна часто спілкується зі своїми шанувальниками та відповідає на їхні запитання у себе в соціальних мережах. У неї запитали, коли вони з Романом Сасанчиним збираються влаштувати весілля.

"Тоді, коли наш бейбік буде вже добре бігати. І коли ми назбираємо на весілля, яке ми хочемо. Роки через 3/4", - відповіла наречена Романа Сасанчина.

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