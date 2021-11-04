Наречена 19-річного переможця "Голосу країни" і " Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванна записала сторіс, розповівши про розпис із зіркою талант-шоу.

Як пише Politeka.net, Роман Сасанчин став справжньою молодою зіркою, перемігши відразу на " Голос. Діти", а після цього повторив успіх на шоу"Голос". Молода людина будує стосунки з 23-річною красунею Іванна, яка встигла вже завагітніти молодого таланту. Але пара ще не оформила відносини офіційно, про що вирішила знову розповісти дівчина в своєму Instagram профілі.

На кадрах йшов Роман разом з дитиною за ручку.

"Завтра йдемо подавати документи на розпис. Якщо завтра не вийде, то ми кидаємо цю справу. Кожен раз, коли ми йдемо, то ніколи не можемо потрапити до пункту призначення", - написала Іванна.

До цього дівчина показала коляску, яка їй сподобалася.

"Моя любов", - підписала Іванна.

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