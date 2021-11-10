Украинские знаменитости рассказали, что получали критику от пользователей сети из-за того, что беременны.

Как сообщает Politeka.net, в сюжете программы "Зірковий шлях" украинские знаменитости рассказали о том, как их хейтили во время беременности. Так, под раздачу критиков попали и блогерша Даша Квиткова, и певица Анастасия Приходько и телеведущая Ольга Фреймут, и многие другие. Но больше всего нелестных комментариев досталось невесте победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванке.

Девушку, которая не несколько лет старше 19-летнего Ромы, ругали из-за того, что она испортила ему жизнь. Также в сети многие обсуждали то, что Сасанчину и его избраннице еще рано становиться родителями. Тем временем многие звезды украинского шоу-бизнеса поддержали парня.

Жертвой хейтеров во время беременности стала и жена "Холостяка" Добрынина Даша Квиткова, которая активно демонстрировала свое интересное положение в соцсети. "У меня хейт каждый день. Все рассказывают мне, как я должна питаться, как должна воспитать своего сына", - признается Квиткова.

А вот супруга телеведущего Владимира Остапчука Кристина рассказала, что ее хейтят из-за того, что она до сих пор не забеременела. "Я тоже в свою сторону много чего слышу. Ого-го, 35 почти и еще не рожала", - рассказала Кристина.

Напомним, Невеста звезды "Голосу країни" Сасанчина удивила заявлением о предстоящих родах: "Есть такое в планах".

Как сообщала Politeka, Жена "Холостяка" Добрынина выгуляла мужа и новорожденного сына в Париже: "Наше трио".

Также Politeka писала, что Жена ведущего "Співають всі" и "Маска" Остапчука резко изменила свое отношение к вакцинации: "Еще несколько месяцев назад...".