Украинский ресторатор, участник шоу "Голос країни", а также "Танці з зірками" и ведущий программы "Зірковий шлях" Даниэль Салем показал подросшую дочь.

Как пишет Politeka.net, Даниэль Салем родом из Одессы и имеет арабские корни. Звезда успел пожить в Марокко, Турции, Египте, Франции и Канаде. В 2019 году Даниэля пригласили на шоу "Танці з зірками", где его партнершей стала Юлия Сахневич. В 2020 году Даниэль пришел на шоу "Голос країни". Не забывает Салем и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото Даниэль был вместе со своей дочерью. Звезда с ней играл, сделав несколько фото.

"По тихому взрослеет.

Спасибо за фиксацию этого момента", - написал Даниэль.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Как красиво", "Для истории семьи", "Милота, космический уровень", "Какие милые", "Столько трепетной защиты в этих фото".

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