Звезда "Голосу країни" и известный телеведущий Даниэль Салем признался, как отвергал навязчивых фанаток.
Как передает Politeka.net, Даниэль Салем является звездой популярного вокального шоу "Голос країни". Также он является известным телеведущим и ресторатором.
На этот раз на передаче "Зірковий шлях" про известных людей украинского шоу-бизнеса Даниэль Салем рассказал историю про двух навязчивых фанаток. Одна прикинулась беременной и пыталась с ним увидеться, а другая начала преследовать его.
"Была девочка, которая как-то прислала письмо под дверь, где сказала, что она беременна от меня", — заинтриговал звезда "Голосу країни".
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"Это было где-то года 2 назад, и была та, которая преследовала меня. Это была другая. Потому что та, которая написала, что беременна, она потом пришла и показалась. Она написала записку "Хочу тебя увидеть", ну давай увидимся. Мне же тоже интересно, кто мать моего другого ребенка будущего. Я сказал: "Извини, я женат", — рассказал подробности Даниэль Салем.
"Была девочка, которая просто преследовала потом, приходила и сидела и ждала меня в клубах и барах. Могла сидеть и пить этот чай 14 часов. Я на такое не реагирую", — признался телеведущий.
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