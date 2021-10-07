Звезда "Голосу країни" и известный телеведущий Даниэль Салем признался, как отвергал навязчивых фанаток.

Как передает Politeka.net, Даниэль Салем является звездой популярного вокального шоу "Голос країни". Также он является известным телеведущим и ресторатором.

На этот раз на передаче "Зірковий шлях" про известных людей украинского шоу-бизнеса Даниэль Салем рассказал историю про двух навязчивых фанаток. Одна прикинулась беременной и пыталась с ним увидеться, а другая начала преследовать его.

"Была девочка, которая как-то прислала письмо под дверь, где сказала, что она беременна от меня", — заинтриговал звезда "Голосу країни".

"Это было где-то года 2 назад, и была та, которая преследовала меня. Это была другая. Потому что та, которая написала, что беременна, она потом пришла и показалась. Она написала записку "Хочу тебя увидеть", ну давай увидимся. Мне же тоже интересно, кто мать моего другого ребенка будущего. Я сказал: "Извини, я женат", — рассказал подробности Даниэль Салем.

"Была девочка, которая просто преследовала потом, приходила и сидела и ждала меня в клубах и барах. Могла сидеть и пить этот чай 14 часов. Я на такое не реагирую", — признался телеведущий.

Ранее сообщалось, телеведущий Даниель Салем, участвовавший в "Танцях з зірками", с кулаками бросился на Влада Яму: "Выскочка..."

Также, красавчик Даниэль Салем посмеялся над худеющими Могилевской и Анитой: "Посмотрел бы я на вас..."

Politeka рассказывала, молодая певица стала новой заменой Осадчей в "Світському життю" после Каменских и Могилевской: "Летай, как на крыльях"