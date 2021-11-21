Вокалистка группы The Hardkiss Юлия Санина публично поздравила своего сына и обнародовала кадры с именин.
21 ноября в семье Юлии Саниной и ее супруга гитариста Валерия Бебко- праздник. Свой день рождения празднует сын певицы Данииил. Мальчику исполнилось шесть лет.
Как пишет Politeka.net, звездная мамочка обнародовала кадры со дня рождения сыночка, который отмечали в Дубаи.
У себя в Инстаграм Юлия лаконично подписала: «С Днем Рождения, моя любовь❤️».
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Родители отправились с именинником в парк аттракционов и покатались на американских горках, от которых мальчик был просто в восторге.
Поклонник не прошли мимо и присоединились к поздравлениям.
"Поздравляем Вашего сыночка!🎉 Пусть растет Вам на радость! Даня, будь счастлив и улыбчивым всегда!❤️ Юля,с именинником!",
"С днём рождения, Данечка!))", - пишут в сети.
Напомним, что Санина без мейкапа впечатлила видом в обычной жизни.
Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss внезапно покинула Украину, обратившись к поклонникам.
Также Politeka писала, что Санина поразила видом с кольцом в носу.