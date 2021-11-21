Вокалистка группы The Hardkiss Юлия Санина публично поздравила своего сына и обнародовала кадры с именин.

21 ноября в семье Юлии Саниной и ее супруга гитариста Валерия Бебко- праздник. Свой день рождения празднует сын певицы Данииил. Мальчику исполнилось шесть лет.

Как пишет Politeka.net, звездная мамочка обнародовала кадры со дня рождения сыночка, который отмечали в Дубаи.

У себя в Инстаграм Юлия лаконично подписала: «С Днем Рождения, моя любовь❤️».

Родители отправились с именинником в парк аттракционов и покатались на американских горках, от которых мальчик был просто в восторге.

Поклонник не прошли мимо и присоединились к поздравлениям.

"Поздравляем Вашего сыночка!🎉 Пусть растет Вам на радость! Даня, будь счастлив и улыбчивым всегда!❤️ Юля,с именинником!",

"С днём рождения, Данечка!))", - пишут в сети.

Напомним, что Санина без мейкапа впечатлила видом в обычной жизни.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss внезапно покинула Украину, обратившись к поклонникам.

Также Politeka писала, что Санина поразила видом с кольцом в носу.