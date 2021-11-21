21 ноября, сыну фронтвумен группы The Hardkiss исполняется 6 лет - звездная мама Юлия Санина поздравила малыша публично и растрогала сеть забавными фото именинника.
Как сообщает Politeka.net, певица Юлия Санина не слишком охотно демонстрирует личную жизнь на публике, однако первенца Даниила от поклонников и камер не скрывает.
Несколько часов назад она опубликовала в Instagram-Stories кадры с празднования его дня рождения.
Семья отправилась на отдых в Дубай. Там для Даниила устроили сюрприз с самого утра. Просторную светлую комнату с панорамными окнами родители украсили шариками. Мальчик был в восторге от праздничной атмосферы, которую создали специально для него.
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После этого родители отправились вместе с сыном за покупками, где мальчик сам выбрал себе подарки: его выбор пал на конструктор Lego, автомат с играми и машинку. Но самым главным подарком для Даниила стало то, что родители проведут с ним вместе целый день в парке аттракционов.
На кадрах звездное семейство гуляло по траве, обнималось и веселилось, а маленький Даня показывал, что ему подарили родители - получилось чувственно ии тепло до мурашек по телу.
Напомним, что Санина без мейкапа впечатлила видом в обычной жизни.
Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss внезапно покинула Украину, обратившись к поклонникам.
Также Politeka писала, что Санина поразила видом с кольцом в носу.