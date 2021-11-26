Муж солистка известной украинской группы The Hardkiss Юлии Саниной, Валерий Бебко, поделился яркими кадрами с их семейного отдыха в «райском» месте.
Как известно, Санина замужем за креативным продюсером и гитаристом The Hardkiss Валерием Бебко, пишет Politeka.net. Звездная пара воспитывает сына Даниила, которому на прошлой неделе исполнилось шесть лет.
Недавно семейство решило сбежать из холодной Украины и насладиться солнцем и теплом за рубежом. Они отправились в ОАЭ и поселились в роскошном отеле на острове, который называют «Райским».
В новом посте Бебко показал яркие фото с отдыха. На большинстве кадров запечатлен Даниил, который беспечно плавает в бассейне, валяется в песке или сидит на газоне.
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Также на одном из снимков оказалась Санина, которая в тот момент заходила в море.
«Маленький рай», - подписал кадры Бебко.
Поклонники музыкантов пришли в восторг от увиденного.
«Очень крутые фото», «Вал в миниатюре», «Какие красивые», «Сначала смотрю на видео - Даня - копия Юли, а потом до последней фотки дошла, а там уже Ваааал», «Какой у вас красивый малыш», «Какие крутезные фото и видео! Правда, настоящий рай. Спасибо за позитив!», - пишут люди.
Напомним, Санина из The Hardkiss показала шестилетнего сына в день его рождения, милые фото.
Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss сделала признание о себе настоящей.
Также Politeka писала, что новый сезон "Голосу країни", Юля Санина рассекретила, будет ли тренером.