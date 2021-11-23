Известная певица и солистка группы "The Hardkiss" Юлия Санина сделала откровенное признание о себе настоящей.

Как передает Politeka.net, Юлия Санина является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в музыкальной группе "The Hardkiss", где выступает солисткой. Также, стоит отметить, что она является победительницей шоу "Танці з зірками" в 2020-ом году вместе со своим напарником Дмитрием Жуком.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Юлия Санина часто общается со своими поклонниками в социальных сетях. Ей задали вопрос, что для неё значит счастье. Певица сделала признание о себе настоящей.

"Когда все в семье здоровы, а я нахожусь в спокойствии. Моя излишняя тревожность зачастую портит мне жизнь. Выдыхать, абстрагироваться, не бежать...учусь", — призналась Юлия Санина.

Также, она рассказала, как в потоке дел сохраняет в себе девочку.

"Не стесняться её, баловаться. Нет ничего хуже душных взрослых!", — рассказала певица.

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