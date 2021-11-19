Вот это да

Фронтвумен популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала, чему решила посвятить отпуск после завершения концертного тура.

Как пишет Politeka.net, своими планами и радостными новостями артистка поделилась на своей странице в Инстаграм.

«Когда все рабочие процессы запущены - отдыхается с особенной легкостью) Тур окончен, наш новый клип уже на этапе компьютерной графики. А мы, тем временем, пообещали сделать для ребенка идеальную неделю ко дню рождения💪 стараемся изо всех сил 😂 Настолько, что нам понадобится отпуск после отпуска», - написала певица.

Также Санина опубликовала новое фото, которое собрало массу комплиментов.

«Очень красивая», «Красотка», «Какая красивенькая», - восхитились пользователи Сети.

Как известно, Юлия Санина замужем за креативным продюсером и гитаристом группы "The Hardkiss" Валерием Бебко. Звездная пара воспитывает 6-летнего сына Даниила.

Напомним, что Санина без мейкапа впечатлила видом в обычной жизни: "Невероятно".

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss внезапно покинула Украину, обратившись к поклонникам: «Не ожидали…»

Также Politeka писала, что Санина поразила видом с кольцом в носу: "Нет слов".