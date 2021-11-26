Відомий український актор Тарас Цимбалюк підкорив українців своїм шармом на нових фотографіях, якими артист поділився в соцмережах.

Як пише Politeka.net, зірка серіалу "Кріпосна" опублікував новий пост на своїй сторінці в Instagram. Українці знають Цимбалюка завдяки багатьом яскравим ролям в популярних серіалах і фільмах. Крім того, актор брав участь у шоу "Танці з зірками".

Цимбалюк також активно веде сторінку в Instagram. Часом артист публікує на ній знімки, на яких з'являється в досить сміливих образах. Втім, цього разу актор вирішив дотримуватися класики.

На нових знімках Цимбалюк позував у напівтемряві на чорному тлі. Актор був одягнений в строгий чорний костюм з піджаком на голе тіло. Артист виставив руку перед собою, задумливо дивлячись кудись вперед. При цьому він виглядав дуже харизматично.

Знімок колеги оцінив Артур Логай, який залишив під постом смайлик у вигляді вогню.

Шанувальники Цимбалюка також не змогли пройти повз.

"Які кадри", "чи може щось бути крутіше ніж ваші фото", "Тарас як ви надихаєте", "слів немає, тільки емоції", "Грозний", "Шикарний",-пишуть люди.

Нагадаємо, Ксенія Мішина спантеличила різкою заявою про свого партнера Цимбалюка.

Як повідомляла Politeka, Цимбалюк розбередив українцям душу новими кадрами з "Кріпосної 3".

Також Politeka писала, що Цимбалюк з "Кріпосної" показав, як змінилася його фігура після бургерів.