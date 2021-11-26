Известный украинский актер Тарас Цымбалюк покорил украинцев своим шармом на новых фотографиях, которыми артист поделился в соцсетях.
Как пишет Politeka.net, звезда сериала «Крепостная» опубликовал новый пост на своей странице в Инстаграм. Украинцы знают Цымбалюка благодаря многим ярким ролям в популярных сериалах и фильмах. Кроме того, актер участвовал в шоу «Танці з зірками».
Цымбалюк также активно ведет страницу в Инстаграм. Порой артист публикует на ней снимки, на которых появляется в весьма смелых образах. Впрочем, на этот раз актер решил придерживаться классики.
На новых снимках Цымбалюк позировал в полутьме на черном фоне. Актер был одет в строгий черный костюм с пиджаком на голое тело. Артист выставил руку перед собой, задумчиво глядя куда-то вперед. При этом он выглядел очень харизматично.
Снимок коллеги оценил Артур Логай, который оставил под постом смайлик в виде огня.
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Поклонники Цымбалюка также не смогли пройти мимо.
«Какие кадры», «Может ли что-то быть круче чем ваши фото», «Тарас как вы вдохновляете», «Слов нет, только эмоции», «Грозный», «Шикарен», - пишут люди.
Напомним, Ксения Мишина озадачила резким заявлением о своем партнере Цымбалюке.
Как сообщала Politeka, Цымбалюк разбередил украинцам душу новыми кадрами из "Крепостной 3".
Также Politeka писала, что Цымбалюк из "Крепостной" показал, как изменилась его фигура после бургеров.