Известный украинский актер Тарас Цымбалюк покорил украинцев своим шармом на новых фотографиях, которыми артист поделился в соцсетях.

Как пишет Politeka.net, звезда сериала «Крепостная» опубликовал новый пост на своей странице в Инстаграм. Украинцы знают Цымбалюка благодаря многим ярким ролям в популярных сериалах и фильмах. Кроме того, актер участвовал в шоу «Танці з зірками».

Цымбалюк также активно ведет страницу в Инстаграм. Порой артист публикует на ней снимки, на которых появляется в весьма смелых образах. Впрочем, на этот раз актер решил придерживаться классики.

На новых снимках Цымбалюк позировал в полутьме на черном фоне. Актер был одет в строгий черный костюм с пиджаком на голое тело. Артист выставил руку перед собой, задумчиво глядя куда-то вперед. При этом он выглядел очень харизматично.

Снимок коллеги оценил Артур Логай, который оставил под постом смайлик в виде огня.

Поклонники Цымбалюка также не смогли пройти мимо.

«Какие кадры», «Может ли что-то быть круче чем ваши фото», «Тарас как вы вдохновляете», «Слов нет, только эмоции», «Грозный», «Шикарен», - пишут люди.

Напомним, Ксения Мишина озадачила резким заявлением о своем партнере Цымбалюке.

Как сообщала Politeka, Цымбалюк разбередил украинцам душу новыми кадрами из "Крепостной 3".

Также Politeka писала, что Цымбалюк из "Крепостной" показал, как изменилась его фигура после бургеров.