Головна героїня шоу "Холостячка-1" і актриса Ксенія Мішина, яка полетіла на курорт разом з подругами, похвалилася новим пляжним луком.

Зараз "Холостячка" Ксенія Мішина активно показує різні кадри в Instagram. Кілька днів тому актриса відправилася відпочивати з подругами в Абу-Дабі, звідки і ділиться жарким контентом.

Цього разу Ксенія показала, як ніжиться біля басейну біля свого номера і ходить одна в новому вбранні. Мішина зробила акцент на пляжному халаті з орігіналньим принтом на спині. А щоб привернути більше уваги, залишила його розкритим і засвітила спортивний купальник.

За словами Мішиної, їй нічого соромитися і причина комплексів у жінок зазвичай криється в невпевненості в собі, а вона не бажає ховатися від камер і не хоче приховувати свою фігуру.

Раніше Мішина показала, як веселилася на пляжі. Для знімків вона вибрала трендовий купальник чорного кольору-в ньому актриса в черговий раз продемонструвала свої бездоганні форми.

Також Ксенія Мішина відреагувала на жорстку критику, яка обрушилася на неї після того, як вона розмістила першу порцію жарких знімків на відпочинку в ОАЕ.

"Чому ви так шейміть своє тіло? За що так зраджуєте себе і зраджуєте всіх інших жінок? Звідки стільки ненависті до себе ж і того, що відрізняє вас від чоловіків?",- звернулася актриса.

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