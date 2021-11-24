На сцену шоу "Україна має талант" вышел двойник Элвиса Пресли и поразил "Холостячку" Ксению Мишину.

Как передает Politeka.net, Ксения Мишина является популярной актрисой. Также она прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостячка". Также актриса является судьей шоу "Україна має талант" вместе с Сергеем Притулой и Евгением Котом.

Так, на этот раз на аккаунте программы "Україна має талант" опубликовали новое видео. На кадрах видно, что на сцену шоу пришел двойник Элвис Пресли, который сразу поразил Ксению Мишину и привел её в восторг. Стоит отметить, что на этот кастинг к ним присоединился известный спортсмен - Жан Беленюк.

"Новый претендент на сердце "Холостячки", — пишут на аккаунте.

"Кайф!", — закричала от восторга Ксения Мишина и ударилась в танцы.

"Эллерт, Элвис. Всё что на "Э" - Мишиной", — прокомментировал реакцию Ксении Мишиной Григорий Решетник.

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