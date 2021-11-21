Новый образ экс-«холостячки» Ксении Мишиной на шоу «Україна має талант» впечатлил украинцев своей элегантностью и соблазнительностью.

Как пишет Politeka.net, фото известно украинской актрисы в эффектном наряде появилось на странице проекта в Инстаграм. Как известно, Мишина вместе с шоуменом Сергеем Притулой и танцором Евгением Котом стала постоянной судьей нового сезона шоу «Україна має талант». Артистка не только внимательно оценивает участников шоу, но и покоряет зрителей своими стильными образами.

Так, в новом выпуске Мишина появилась в длинном кожаном платье облегающего кроя и с глубоким декольте. Наряд глубокого шоколадного оттенка идеально подчеркнул от природы яркую внешностью актрисы. Изюминки образу придал разрез на юбке платье и высокие перчатки из такой же кожи.

«Давайте оценивать образ Ксении на прошлом эфире! От нас – твердая 10. Что вы скажете?», - говорится в подписи к фото.

Украинцы тут же принялись высказывать свое мнение о наряде.

«Талия», «Образ Надин с холостяка ...или что-то путаю?», «Не, не 10, а золотая кнопка сразу», «100», «Огонь», - пишут люди.

Напомним, судья "Україна має талант" Мишина разнервничалась и попросила помощи.

Как сообщала Politeka, Мишина огорошила драматичными кадрами из хорватского сериала, где сыграла главную роль.

Также Politeka писала, что судья "Україна має талант" Евгений Кот удивил реакцией на участников шоу.