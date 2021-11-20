Хореограф и победитель "Танців з зірками" Евгений Кот, который стал новым судьей шоу "Україна має талант", показал, как ему понравились выступления участников.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кот несколько лет назад стал победителем проекта "Танці з зірками", где партнершей ему стала звездная актриса Ксения Мишина. В прошлом году актриса стала первой украинской "Холостячкой", а уже в 2021 ее пригласили вместе с Евгением Котом на проект "Україна має талант". При этом хореограф не забывает и об Инстаграм, где делится вместе с фанатами самым интересным.

На новом видео, которое Евгений опубликовал в социальной сети, он поделился своими реакциями на выступления украинцев.

"Не забывайте сегодня нырнуть вместе с нами в мир невероятных эмоций, в мир самых талантливых украинцев, в мир лучшего шоу настоящего "Україна має талант", - написал Евгений под видео.

"Блин, это больно. Меня завораживало, я хотел только летать с вами. Реально. Вы меня просто расстреляли. Из базуки прямо как жахнули. Мурашки по телу. Даааааааа", - сказал в видео хореограф.

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