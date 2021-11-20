Хореограф и победитель "Танців з зірками" Евгений Кот, который стал новым судьей шоу "Україна має талант", показал, как ему понравились выступления участников.
Как пишет Politeka.net, Евгений Кот несколько лет назад стал победителем проекта "Танці з зірками", где партнершей ему стала звездная актриса Ксения Мишина. В прошлом году актриса стала первой украинской "Холостячкой", а уже в 2021 ее пригласили вместе с Евгением Котом на проект "Україна має талант". При этом хореограф не забывает и об Инстаграм, где делится вместе с фанатами самым интересным.
На новом видео, которое Евгений опубликовал в социальной сети, он поделился своими реакциями на выступления украинцев.
"Не забывайте сегодня нырнуть вместе с нами в мир невероятных эмоций, в мир самых талантливых украинцев, в мир лучшего шоу настоящего "Україна має талант", - написал Евгений под видео.
Галкин засветил редкие кадры из спальни Пугачевой в замке: куча мебели, икона и телевизор в рамке
Ушел из жизни народный артист Украины, раскрыта причина трагедии: "Очень больно..."
Автобус с россиянами на скорости перевернулся в кювет, что известно о пострадавших и первые кадры: "Зажало..."
Газопровод прорвало в центре Одессы, движение заблокировано: видео с места аварии
Мороз до -30 ударит по Украине: когда ждать ухудшения погоды
"Блин, это больно. Меня завораживало, я хотел только летать с вами. Реально. Вы меня просто расстреляли. Из базуки прямо как жахнули. Мурашки по телу. Даааааааа", - сказал в видео хореограф.
Напомним, мускулистый красавчик "похитил" Мишину на Україна має талант прямо из-под носа Кота и Притулы
А еще Politeka писала, что девочка с редким диагнозом заставила судей "Україна має талант" застыть в изумлении
Также Politeka сообщала, что Руслана разозлила своим поведением на "Україна має талант" рядом с Мишиной и Притулой