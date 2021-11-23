"Только не показывайте это Кате Кухар"

Известная украинская актриса и судья "Україна має талант" Ксения Мишина, которая была в первом сезоне "Холостячки", положила глаз на кресло Екатерины Кухар на "Танцях з зірками".

Как передает Politeka.net, Ксения Мишина является популярной украинской актрисой. Также она прославилась благодаря своему участию в первом сезоне проекта "Холостячка". Недавно актриса объявила, что она стала одной из судей шоу "Україна має талант". Стоит отметить, что актриса является звездой сериала "Крепостная".

Так, на этот раз актриса опубликовала новое видео. На кадрах Ксения Мишина после своего выступления на "Танцях з зірками" дает интервью ведущей закулисья. У неё спросили, что если бы ей предложили сесть в кресло судьи проекта Екатерины Кухар.

"Хмм. Ну я бы подумала. Только не показывайте это Кате Кухар", — заявила Ксения Мишина.

"Вот это заявка на победу", — прокомментировала ведущая.

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