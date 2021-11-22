Популярная украинская актриса, первая «холостячка» Ксения Мишина насмешила поведением за кулисами танцевального шоу, устроив соревнования с ведущей «Танцев со звездами» Иванной Онуфрийчук.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у телеведущей появилось видео, которое снимали за кулисами шоу. Мишина была одета в театральный костюм, в который ее нарядили для выступления. Девушкам нужно было на скорость говорить ассоциации, которые возникали у них в голове на разные имена. Выглядело это соревнование очень забавно.

«А какие у вас первые ассоциации с этими именами? Включайте звук и сыграйте со мной и @misha.k.ua в игру», - подписала видео звезда.

В комментариях поклонники оставили красотке массу отзывов.

«Видео Супер. Мне так понравилось», «Вы такие смешные», «Ну мне и без звука понятно, что это самые красивые женщины Украины, с которыми я работала», Ну вы даете», «Иванна, вы такая милая», «Круто придумали», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ксения Мишина разнервничалась и обратилась за помощью: "У кого есть такая возможность...".

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