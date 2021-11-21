Новий образ екс-"холостячки" Ксенії Мішиної на шоу "Україна має талант" вразив українців своєю елегантністю і спокусливістю.

Як пише Politeka.net, фото відомо української актриси в ефектному вбранні з'явилося на сторінці проекту в Instagram. Як відомо, Мішина разом з шоуменом Сергієм Притулою і танцюристом Євгеном Котом стала постійною суддею нового сезону шоу «Україна має талант». Артистка не тільки уважно оцінює учасників шоу, але і підкорює глядачів своїми стильними образами.

Так, в новому випуску Мішина з'явилася в довгій шкіряній сукні облягаючого крою і з глибоким декольте. Наряд глибокого шоколадного відтінку ідеально підкреслив від природи яскраву зовнішністю актриси. Родзинки образу надав розріз на спідниці плаття і високі рукавички з такої ж шкіри.

"Давайте оцінювати образ Ксенії на минулому ефірі! Від нас – тверда 10. Що ви скажете?",- йдеться у підписі до фото.

Українці тут же почали висловлювати свою думку про вбрання.

"Талія", "Образ Надін з Холостяка ...або щось плутаю?", "Нє, не 10, а золота кнопка відразу", "100", "вогонь", - пишуть люди.

Нагадаємо, суддя "Україна має талант" Мішина рознервувалася і попросила допомоги.

Як повідомляла Politeka, Мішина приголомшила драматичними кадрами з хорватського серіалу, де зіграла головну роль.

Також Politeka писала, що суддя" Україна має талант " Євген Кот здивував реакцією на учасників шоу.