Главная героиня шоу "Холостячка-1" и актриса Ксения Мишина, которая улетела на курорт вместе с подругами, похвасталась новым пляжным луком.

Сейчас "Холостячка" Ксения Мишина активно показывает разные кадры в Инстаграм. Несколько дней назад актриса отправилась отдыхать с подругами в Абу-Даби, откуда и делится жарким контентом.

В этот раз Ксения показала, как нежится у бассейна возле своего номера и ходит одна в новом наряде. Мишина сделала акцент на пляжном халате с оригиналньым принтом на спине. А чтобы привлечь больше внимания, оставила его распахнутым и засветила спортивный купальник.

По словам Мишиной, ей нечего стесняться и причина комплексов у женщин обычно кроется в неуверенности в себе, а она не желает прятаться от камер и не хочет скрывать свою фигуру.

Ранее Мишина показала, как веселилась на пляже. Для снимков она выбрала трендовый купальник черного цвета – в нем актриса в очередной раз продемонстрировала свои безупречные формы.

Также Ксения Мишина отреагировала на жёсткую критику, которая обрушилась на нее после того, как она разместила первую порцию жарких снимков на отдыхе в ОАЭ.

«Почему вы так шеймите своё тело? За что так предаёте себя и предаёте всех остальных женщин? Откуда столько ненависти к себе же и тому, что отличает вас от мужчин?», - обратилась актриса.

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