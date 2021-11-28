57-річна італійська актриса і модель Моніка Беллуччі вразила ідеальним зовнішнім виглядом в новій фотосесії, де вона постала в новій ролі.

Як повідомляє Politeka.net, крім зйомок в кіно і рекламі актриса встигає також грати в театрі. Нещодавно вона втілила в життя роль оперної діви Марії Каллас. Красуня ідеально вжилася в роль, підкоривши всіх своїм талантом. На свіжих фото, які з'явилися в Instagram артистки, вона похвалилася ідеальною зовнішністю, вразивши моложавою красою.

"Фото @richardgianorio в театрі Стабіле дель Венето. "Листи і спогади" Марія Каллас», - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу теплих слів.

"Моніка Беллуччі сама є витвором мистецтва», «який гарний образ», «Зупинись, любові більше, ніж він може витримати, дівчинка», «красуня!!! Вік не владний над цією жінкою!", "Шикарна", "Хіба можна бути настільки прекрасною", - пишуть користувачі Мережі.

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