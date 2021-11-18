Актриса Моніка Беллуччі, яка в кінці вересня відсвяткувала 57-річчя, показала 17-річну дочку Діву від французького актора Венсана Касселя.
Як пише Politeka.net, Моніка Беллуччі і Венсан Кассель були однією з найкрасивіших пар нульових. У пари з'явилася дочка Діва в 2004 році, а також Син Леоні вже в 2010 році. Але в 2013 році пару офіційно розлучилася, після чого Венсан одружився на молодій моделі тіні Кунакі, яка вже народила йому дочку Леоні. Але Кассель і Беллуччі зберегли теплі стосунки і нещодавно актор вітав екс-дружину і дочку зі спільною фотосесією. Тепер Моніка вирішила показати, як сама дочка знялася для одного з глянців, опублікувавши фото в Instagram.
На новому фото Діва була в шикарному прозорому багатошаровому платті. Дівчина стояла біля стіни, вражаючи своєю красою.
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Фанати почали ставити тисячі лайків і написали коментарі:
"Вона така шикарна", "чудово, інших слів немає", "народилася нова зірка", "така ж красива, як її мати".
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