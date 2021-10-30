Начинающая модель Дева Кассель, дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, примерила разные образы в эффектной фотосессии - пользователи сети осыпали девушку комплиментами.

17-летняя Дева Кассель продолжает развивать карьеру в модельном бизнесе, передает Politeka.net. Восходящая звезда уже появлялась на обложках популярных журналов.

В новом посте в Инстаграм дочь Беллуччи показала кадры новой фотосессии. Дева Кассель примерила разные смелые наряды, а также на одном из фото появилась вовсе без одежды. Девушка впечатлила стройной фигурой.

"Какая шикарная", "Боже, и мать, и дочь 😍", "Омг ... ты такая великолепная ... посылаю любовь из Шри-Ланки 🇱🇰 ❤", "самая красивая девушка в мире ♥ ️ ♥ ️👍", "Дева, могу я попросить тебя стать моей девушкой? Ты горячая, красивая и милая", " Лолита в молодости прекрасна", - написали пользователи сети.

Отметим, Моника Беллуччи дала своей дочери необычное имя, и вызвала много споров по этому поводу. В частности, выяснилось, что имя Дева - индийского происхождения, а само слово обозначает божественное существо в индуизме. Однако актриса отметила, что не знала о таком значении имени дочери, но теперь она счастлива думать о его спиритуальном значении.

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