Актриса Моника Беллуччи, которая была замужем за Венсаном Касселем, показала необычный образ, порадовав фанатов.

Как пишет Politeka.net, 57-летняя Моника Беллуччи является успешной западной актрисой, сыграв во множестве культовых фильмов. Звезда была замужем 14 лет за Венсаном Касселем, от которого родила двоих детей - Деву и Леони Кассель. Не забывает Моника и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Моника была в платье с открытыми плечами и вырезом. Беллуччи легонько улыбнулась, увлекая видом.

"В Париже по случаю выставки Cartier и исламского искусства", - написала Беллуччи.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Самый красивый человек", "Вечная красота", "Добрый вечер", "Моя прекрасная королева", "Без ума от тебя", "Очень горячее фото", "Моника выше всяких похвал".

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