Итальянская актриса Моника Беллуччи, которая недавно отпраздновала 57-й день рождения, показала эффектный образ для нового фильма, изменив кардинально внешность.
Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи является легендарной итальянской актрисой. У звезды двое детей от Венсана Касселя - Дева и Леон, но это не помогло сохранить брак, который распался в 2013 году. Беллуччи активно занимается съемками, а также ведет страничку ув Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
На новом фото Беллуччи была в наряде с открытыми плечами. Звезда в отражении зеркала показала свою внешность, удивив фанатов, ведь волосы у Моники были белого цвета.
"Фильм «Девушка в фонтане» режиссера Антонгиулио Паницци будет представлен на Туринском кинофестивале 30 ноября 2021 года", - написано было под фото.
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Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Оу, белые волосы", "Красиво и всегда очень хорошая. Настоящая дива", "Ты красивая, ты огонь", "не могу дождаться этой премьеры","Я люблю блондинку Монику, но предпочитаю брюнетку", "Я предпочитаю тебя в роли блондинки Моники".
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