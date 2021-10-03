Известная модель и актриса Моника Беллуччи, отпраздновавшая 57-летие, устроила новую фотосессию

Несколько дней назад модель устроила тихий и семейный праздник, отмечая свое 57-летие с близкими. А вчера и сегодня звезда опубликовала серию стильных кадров из новой тематической фотосессии.

В этот раз Беллуччи показала свое лицо вблизи и покорила счастливым видом в нежной шелковой блузке светлого оттенка. Макияж в естественных тонах, простая прическа с вспушенными волосами и лаконичный образ удачно гармонировали между собой.

Многие поклонники Беллуччи подметили, что звезда молодеет самым естественным образом и следов подтяжек или филлеров просто нет:

«Вы сегодня жжете; такая натуральная; грешила бы на пластику, но выглядит вполне естественно; я завидую вашей внешности; так могут немногие; Фантастическая️❤️ не верится, что ей 57 лет; ты самая красивая на свете😍; не устоять».

Ранее бренд Dolce & Gabbana устроил масштабный праздник моды в Венеции, где состоялась презентация новой коллекции. Причем на показе появились и Беллуччи с дочерью, отличившись парными образами. И мать, и дочь показали лаконичный образы в черных нарядах.

«Самая красивая женщина в мире вместе с самой красивой девушкой в ​​мире» - говорится в подписи под кадрами.

Напомним, дочь Моники Беллуччи изумила чувством стиля на подиуме, примеряв роскошное платье

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