Известная модель и актриса Моника Беллуччи, отпраздновавшая 57-летие, устроила новую фотосессию
Несколько дней назад модель устроила тихий и семейный праздник, отмечая свое 57-летие с близкими. А вчера и сегодня звезда опубликовала серию стильных кадров из новой тематической фотосессии.
В этот раз Беллуччи показала свое лицо вблизи и покорила счастливым видом в нежной шелковой блузке светлого оттенка. Макияж в естественных тонах, простая прическа с вспушенными волосами и лаконичный образ удачно гармонировали между собой.
Многие поклонники Беллуччи подметили, что звезда молодеет самым естественным образом и следов подтяжек или филлеров просто нет:
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«Вы сегодня жжете; такая натуральная; грешила бы на пластику, но выглядит вполне естественно; я завидую вашей внешности; так могут немногие; Фантастическая️❤️ не верится, что ей 57 лет; ты самая красивая на свете😍; не устоять».
Ранее бренд Dolce & Gabbana устроил масштабный праздник моды в Венеции, где состоялась презентация новой коллекции. Причем на показе появились и Беллуччи с дочерью, отличившись парными образами. И мать, и дочь показали лаконичный образы в черных нарядах.
«Самая красивая женщина в мире вместе с самой красивой девушкой в мире» - говорится в подписи под кадрами.
Напомним, дочь Моники Беллуччи изумила чувством стиля на подиуме, примеряв роскошное платье
А еще Politeka сообщала, что Моника Беллуччи в темном кожаном наряде показала всю свою чувственность вместе с популярной подружкой
Также Politeka писала, что неувядающая Моника Беллуччи оказалась вместе со знаменитой актрисой