Западная 57-летняя актриса и модель Моника Беллуччи порадовала стильным образом во время фотосессии

Несколько дней назад Моника отпраздновала 57-летие, о чем предпочла не говорить в сети. Однако ее новый кадр напомнил фанатам о том, как молодо и хорошо звезда выглядит для своего возраста.

Модель не только может похвастаться любовью к естественному старению, но и доказать, что морщины ей идут и она их не страшится.

В дизайнерском костюме темно цвета и белом гольфе с высоким воротом артистка позировала перед камерой, приложив руку к лицу. Завязанные сверху несколько прядей, открывающие обзор на лицо, заметно омолодили Беллуччи.

Поклонники одобрили новый стиль модели:

«Хорошо, красивая; Моника очень красивая!; Люблю тебя 😽❤; Ух ты, выглядишь как всегда невероятно; наш пример красоты😍; можно стареть правильно😍 ей даже морщины идут🔥; Ох, эти волосы такие игривые, образ идет Монике; здесь всего хватает».

57-летняя итальянка Беллуччи является знаменитой актрисой и моделью мирового масштаба. Моника несмотря на возраст продолжает выглядеть на все сто процентов, постоянно подтверждая, что старость можно отсрочить на долго время.

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