Старшая дочь актрисы Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя Дева поразила внешностью во время модного показа, в котором приняла участие несколько дней тому назад.

Старшая дочь знаменитых медийных личностей не осталась без внимания сразу же при первом появлении на красной дорожке. Более того, Дева смогла получить сразу несколько контрактов с модными домами и теперь снимается в рекламных фотосессиях для них.

Недавно девушка появилась на модном показе вместе с мамой. Дева Кассель присутствовала на показе коллекции Dior сезона весна-лето 2022 в рамках Недели моды в Париже. А вчера на фан-странице Девы решили вспомнить и о показе для другого дизайнера, на котором молодая девушка превзошла все ожидания.

В пышном розовом платье с оригинальным кроем девушка прошлась по подиуму и задала достойную планку для самой себя. Более того, многие присутствующие лица отметили, что Дева способна затмить мать даже в юном возрасте.

Отметим, Дева Кассель стала сотрудничать с модными домами чуть ли не сразу после того, как появилась впервые на красной дорожке. Дочь Моники Беллуччи сразу обратила на себя внимание.

А недавно мама девушки похвалилась тем, что ее старшая дочь появилась на показе коллекции Dior сезона весна-лето 2022 в Париже. Позировала Дева перед фотографами в скромном костюме без принтов, состоящем из топа на пуговицах и без бретелек, брюк с широкой штаниной и высокой талией.

Напомним, что Дева Кассель в платье с кружевами заткнула за пояс известных моделей: "Недоступная красота".

Как сообщала Politeka, Дева Кассель в оригинальном образе превзошла маму на съемке: "Маленькая бунтарка".

Также Politeka писала, что Дева Кассель удивила видом в необычной юбке с вырезом: фото красотки.