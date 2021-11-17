Актриса Моника Беллуччи, бывшая супруга Венсана Касселя, показала себя в невероятном образе, примерив черное платье с открытыми плечами.
Как пишет Politeka.net, 57-летняя актриса Моника Беллуччи является успешной мировой звездой. Звезда продолжает работать и сниматься в кино. Также артистка ведет Инстаграм, где делится с многомиллионной аудиторией эффектными образами.
На новом фото Моника была в черном платье с открытыми плечами. Беллуччи дополнила образ яркими украшениями, показав свою красоту из лучшего ракурса.
"Праздник любви", - написала Беллуччи.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Оглушающая", "Прекрасная", "самый красивый человек на земле", "Ничего, кроме положительных эмоций", "Люблю это так, потрясающе, даже небо не предел", "Богиня, Я люблю тебя, до Луны и обратно", "Невероятно эффектный образ".
Напомним, молодая жена Венсана Касселя вслед за Моникой Беллуччи засверкала на Венецианском кинофестивале
А еще Politeka писала, что Моника Беллуччи в полумраке показала всю свою чувственность
Также Politeka сообщала, что 57-летняя Моника Беллуччи показала лицо вблизи и удивила моложавым видом