Актриса Моника Беллуччи, бывшая супруга Венсана Касселя, показала себя в невероятном образе, примерив черное платье с открытыми плечами.

Как пишет Politeka.net, 57-летняя актриса Моника Беллуччи является успешной мировой звездой. Звезда продолжает работать и сниматься в кино. Также артистка ведет Инстаграм, где делится с многомиллионной аудиторией эффектными образами.

На новом фото Моника была в черном платье с открытыми плечами. Беллуччи дополнила образ яркими украшениями, показав свою красоту из лучшего ракурса.

"Праздник любви", - написала Беллуччи.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Оглушающая", "Прекрасная", "самый красивый человек на земле", "Ничего, кроме положительных эмоций", "Люблю это так, потрясающе, даже небо не предел", "Богиня, Я люблю тебя, до Луны и обратно", "Невероятно эффектный образ".

Напомним, молодая жена Венсана Касселя вслед за Моникой Беллуччи засверкала на Венецианском кинофестивале

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