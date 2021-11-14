Известная актриса и модель Моника Беллуччи, которая играла во многих популярных фильмах, поразила своей красотой в 57 лет.
Как передает Politeka.net, Моника Беллуччи является популярной итальянской моделью и актрисой. Как известно, ей сейчас 57 лет, но она не перестает удивлять своей моложавой красотой. Также, известно, что она является бывшей женой актера Винсена Касселя, с которым у них две дочки - Дева и Леони.
Так, на этот раз актриса опубликовала новый снимок на своей странице в Инстаграм. На кадре Моника Беллуччи показывает кадр с фотосессии с неярким макияжем, где отлично видно красоту модели.
Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Она такая красивая", "Так одержим", "Ты выглядишь великолепно", "Любимая", "Королева красоты", "Мне нравится ваш макияж", "Невероятная 😻 Самая красивая в мире женщина", "Очаровательная".
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