Известная актриса и модель Моника Беллуччи, которая играла во многих популярных фильмах, поразила своей красотой в 57 лет.

Как передает Politeka.net, Моника Беллуччи является популярной итальянской моделью и актрисой. Как известно, ей сейчас 57 лет, но она не перестает удивлять своей моложавой красотой. Также, известно, что она является бывшей женой актера Винсена Касселя, с которым у них две дочки - Дева и Леони.

Так, на этот раз актриса опубликовала новый снимок на своей странице в Инстаграм. На кадре Моника Беллуччи показывает кадр с фотосессии с неярким макияжем, где отлично видно красоту модели.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Она такая красивая", "Так одержим", "Ты выглядишь великолепно", "Любимая", "Королева красоты", "Мне нравится ваш макияж", "Невероятная 😻 Самая красивая в мире женщина", "Очаровательная".

Ранее сообщалось, 57-летняя Моника Беллуччи в костюме показала, как можно стареть красиво: "Ей даже морщины пойдут"

Также, дочь Моники Беллуччи повзрослела, появились кадры смелой фотосессии: "Самая красивая девушка в мире"

Politeka рассказывала, дочь Моники Белуччи выросла улучшенной копией знаменитой мамы: "Так и не отличить, какие лица..."