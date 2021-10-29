57-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи блеснула идеальной фигурой в красивом вечернем платье - кажется, возраст над ней не властен.

Известная артистка, несмотря на возраст, до сих пор считается одной из самых привлекательных женщин в мире, пишет Politeka.net. Неудивительно, ведь выглядит она просто шикарно.

Примечательно, что звезда благодарит генетику за хорошие данные. Актриса выступает против пластики и также не сидит на диете, поэтому она всегда при своих формах.

В одном из интервью артистка призналась, что никогда не откажет себе в пасте или пицце, но если все же нужно скинуть пару килограмм, она просто урезает себе порции и пьет больше воды.

Также выглядеть привлекательно ей помогает домашний уход - она принимает контрастный душ и плавает в бассейне четыре раза в неделю.

Судя по новому фото в Инстаграм, артистка придерживается правил, и ее фигура остается идеальной. Звезда позировала на мероприятии дома моды Cartier в Дубае.

"твоя красота - что-то не от мира сего ❤️", "Ты моя любовь, и красива, как кукла", "Шикарная дама, элегантная, красивая и восхитительная дама, утонченная и стильная 😉🙂😁😁", "Вы бриллиант и просто милая леди", - написали пользователи сети.

Напомним, что 56-летняя Беллуччи показала настоящую страсть, дав жару с толпой красавцев

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