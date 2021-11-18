Актриса Моника Беллуччи, которая в конце сентября отпраздновала 57-летие, показала 17-летнюю дочь Деву от французского актера Венсана Касселя.

Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи и Венсан Кассель были одной из самых красивых пар нулевых. У пары появилась дочь Дева в 2004 году, а также сын Леони уже в 2010 году. Но в 2013 году пару официально развелась, после чего Венсан женился на молодой модели Тине Кунаки, которая уже родила ему дочь Леони. Но Кассель и Беллуччи сохранили теплые отношения и недавно актер поздравлял экс-жену и дочь с совместной фотосессией. Теперь Моника решила показать, как сама дочь снялась для одного из глянцев, опубликовав фото в Инстаграм.

На новом фото Дева была в шикарном прозрачном многослойном платье. Девушка стояла у стены, впечатляя своей красотой.

Фанаты начали ставить тысячи лайков и написали комментарии:

"Она такая шикарная", "Замечательно, других слов нет", "родилась новая звезда", "Такая же красивая, как ее мать".

Напомним, 57-летняя Моника Беллуччи впечатлила чувством стиля в платье с открытыми плечами

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