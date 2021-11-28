57-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи впечатлила идеальным внешним видом в новой фотосессии, где она предстала в новой роли.

Как сообщает Politeka.net, кроме съемок в кино и рекламе актриса успевает также играть в театре. Недавно она воплотила в жизнь роль оперной дивы Марии Каллас. Красотка идеально вжилась в роль, покорив всех своим талантом. На свежих фото, которые появились в Инстаграм артистки, она похвасталась идеальной внешностью, поразив моложавой красотой.

«Фото @richardgianorio в Театре Стабиле дель Венето. «Письма и воспоминания» Мария Каллас», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу теплых слов.

«Моника Беллуччи сама является произведением искусства», «Какой красивый образ», «Остановись, любви больше, чем он может выдержать, девочка», «Красавица!!! Возраст не властен над этой Женщиной!», «Шикарная», «Разве можно быть настолько прекрасной», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Моника Беллуччи показала красавицу-дочь: "Родилась новая звезда".

Как сообщала Politeka, Моника Беллуччи показала свою дочку от Венсана Касселя: "Чудо, как и его мать".

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