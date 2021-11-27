Актриса Моніка Беллуччі, яка цього року відсвяткувала 57-річчя, показала 17-річну красуню-дочку від Венсана Касселя Діву, опублікувавши відео в Instagram.

Як пише Politeka.net, Моніка Беллуччі є успішною західною актрисою. Зірка була одружена з 99-го по 13-й рік за Венсаном Касселем, для якого народила дочку Діву і сина Леоні. 17-річна Діва виросла справжньою красунею і вже робить перші кроки в кар'єрі моделі. У новій публікації в Instagram Моніка показала свою дочку, яка знялася з чорним котом для нової фотосесії.

На кадрах Діва була в блузі, а в руках тримала тварину. На інших кадрах Кассель вже одягла білу сукню.

Фанати подивилися ролик майже 500 тисяч разів і написали коментарі:

"І ще який голос!", "Диво, як і його мати", " виїжджаю...", "Мила ... вона красива ... але не краще тебе", "Доброго ранку, Моніка, всього найкращого для тебе в цю суботу".

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