Начинающая модель Дева Кассель, дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, снялась в новой модной съемке и показала необычный вид в пышном платье.

Молодая девушка стала моделью фактически сразу после того, как посетила светский вечер вместе с мамой. Сразу от двух модных домов она получила приглашение к сотрудничеству.

Сейчас Дева не раз уже снималась для известных дизайнеров, показывая их одежду и демонстрируя довольно изящные образы. Причем на некоторых съемках девушка даже присутствовала со своей мамой, которая волновалась за ребенка.

На новом кадре в нежном платье из фатина персикового цвета девушка смогла впечатлить даже своего отца, актера и продюсера Венсана Касселя.

«Безупречная девочка🔥🔥; Ты такой милый человек!; Маленькая фея; Самая велеколепная дева😩❤️‍; шикарная модель Дева!; Будущая звезда, как мама; Bellissima❤; Красиво 😍;мне нравится эта обложка. это так просто, и в этом его особенность ❤️; старается не хуже мамы 🔥❤️; Потрясающая обложка ❤️; 🥰🥰🥰Милый и красивый человек».

Как можно заметить, 17-летняя Дева Кассель продолжает развивать карьеру в модельном бизнесе. Восходящая звезда уже появлялась на обложках популярных журналов.

Ранее в Инстаграм дочь Беллуччи показала кадры новой фотосессии. Дева Кассель примерила разные смелые наряды, а также на одном из фото появилась вовсе без одежды. Девушка впечатлила стройной фигурой.

Напомним, 57-летняя Моника Беллуччи впечатлила чувством стиля в платье с открытыми плечами

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