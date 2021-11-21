Известная молодая модель Дева Кассель, которая является дочкой Моники Беллуччи и Венсана Касселя, впечатлила стройными ножками в миниатюрном платье.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у 17-летней звезды, которая несмотря на столь юный возраст уже сотрудничает с известными брендами, появилось фото, сделанное в домашней обстановке.

Дева сидела на полу, скрестив ноги. Она засветила стройные ножки, поскольку была одета в мини. На голове у девушки красовалось необычное украшение.

«Это атмосфера», - подписала фото молодая звезда.

В комментариях юной красотке оставили массу приятных слов.

«У тебя действительно хорошая мама», «Ты королева», «Атмосфера безупречная», «ты классная», «Выросла девочка», «Вау..какая чудесная красота», «маленькая принцесса», «Это атмосфера великолепна», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Деву Кассель часто сравнивают со звездной матерью, а некоторые даже считают, что по красоте Дева в скором времени переплюнет мать.

Напомним, что Дева Кассель впечатлила видом в розовом платье: "Способна затмить мать".

А еще Politeka писала, что Дева Кассель представила свою малышку: «Познакомьтесь с Евой».

Также Politeka сообщала, что Дева Кассель приняла участие в смелой фотосессии: "Самая красивая".