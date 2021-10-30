Починаюча модель Дева Кассель, дочка акторів Моніки Беллуччі і Венсана Касселя, приміряла різні образи в ефектній фотосесії - користувачі Мережі обсипали дівчину компліментами.

17-річна Дева Кассель продовжує розвивати кар'єру в модельному бізнесі, передає Politeka.net. Висхідна зірка вже з'являлася на обкладинках популярних журналів.

У новому пості в Instagram дочка Беллуччі показала кадри нової фотосесії. Дева Кассель приміряла різні сміливі вбрання, а також на одному з фото з'явилася зовсім без одягу. Дівчина вразила стрункою фігурою.

"Яка шикарна", "Боже, і мати, і дочка😍", " Омг ... ти така чудова ... посилаю любов зі Шрі-Ланки🇱 🇰❤", "найкрасивіша дівчина в світі♥️♥️👍", "Дево, можу я попросити тебе стати моєю дівчиною? Ти гаряча, красива і мила", "Лоліта в молодості прекрасна", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Моніка Беллуччі дала своїй дочці незвичайне ім'я, і викликала багато суперечок з цього приводу. Зокрема, з'ясувалося, що ім'я Діва - індійського походження, а саме слово позначає божественну істоту в індуїзмі. Однак актриса зазначила, що не знала про таке значення імені дочки, але тепер вона щаслива думати про його спіритуальне значення.

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