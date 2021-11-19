Починаюча модель Дева Кассель, дочка акторів Моніки Беллуччі і Венсана Касселя, підлилася новим знімком, після якого користувачі Мережі обсипали дівчину компліментами.
Діва Кассель успадкувала яскраву зовнішність: пишна копиця волосся, томний погляд і чуттєвий рот стали відмінною підмогою для початку модельної кар'єри. 17-річна дівчина продовжує розвиватися в цьому напрямку, передає Politeka.net. Висхідна зірка вже з'являлася на обкладинках популярних журналів, її кар'єра розвивається стрімко.
Своїх фоловерів дівчина любить радувати цікавими кадрами. У новому пості в Instagram дочка Беллуччі показала фото з чорною кішкою.
"Познайомтеся з Євою", - написала вона.
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Користувачі Мережі, правда, більше уваги приділили самій дівчині. Без порівняння із зірковою мамою не обійшлося.
"Мамина копія", "Королева", "Краса", "Люблю тебе", "яка ж вона красива!",- писали в коментарях.
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