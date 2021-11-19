Какая же она красивая

Начинающая модель Дева Кассель, дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, подлилась новым снимком, после которого пользователи сети осыпали девушку комплиментами.

Дева Кассель унаследовала яркую внешность: пышная копна волос, томный взгляд и чувственный рот стали отличным подспорьем для начала модельной карьеры. 17-летняя девушка продолжает развиваться в этом направлении, передает Politeka.net. Восходящая звезда уже появлялась на обложках популярных журналов, ее карьера развивается стремительно.

Своих фолловеров девушка любит радовать интересными кадрами. В новом посте в Инстаграм дочь Беллуччи показала фото с черной кошкой.

«Познакомьтесь с Евой», - написала она.

Пользователи Сети, правда, больше внимания уделили самой девушке. Без сравнения со звездной мамой не обошлось.

«Мамина копия», «Королева», «Красота», «Люблю тебя», «Какая же она красивая!», - писали в комментариях.

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