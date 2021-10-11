Старша дочка актриси Моніки Беллуччі і актора Венсана Касселя Діва вразила зовнішністю під час модного показу, в якому взяла участь кілька днів тому.

Старша дочка знаменитих медійних особистостей не залишилася без уваги відразу ж при першій появі на червоній доріжці. Більш того, Діва змогла отримати відразу кілька контрактів з модними будинками і тепер знімається в рекламних фотосесіях для них.

Нещодавно дівчина з'явилася на модному показі разом з мамою. Діва Кассель була присутня на показі колекції Dior сезону весна-літо 2022 в рамках Тижня моди в Парижі. А вчора на фан-сторінці Діви вирішили згадати і про показ для іншого дизайнера, на якому молода дівчина перевершила всі очікування.

У пишному рожевому платті з оригінальним кроєм дівчина пройшлася по подіуму і задала гідну планку для самої себе. Більш того, багато присутніх осіб відзначили, що Діва здатна затьмарити матір навіть в юному віці.

Відзначимо, Діва Кассель стала співпрацювати з модними будинками мало не відразу після того, як з'явилася вперше на червоній доріжці. Дочка Моніки Беллуччі відразу звернула на себе увагу.

А нещодавно мама дівчини похвалилася тим, що її старша дочка з'явилася на показі колекції Dior сезону весна-літо 2022 в Парижі. Позувала Діва перед фотографами в скромному костюмі без принтів, що складається з топа на ґудзиках і без бретелей, брюк з широкою штаниною і високою талією.

Нагадаємо, що Діва Кассель в сукні з мереживами заткнула за пояс відомих моделей:"недоступна Краса".

Як повідомляла Politeka, Діва Кассель в оригінальному образі перевершила маму на зйомці: "маленька бунтарка".

Також Politeka писала, що Діва Кассель здивувала виглядом в незвичайній спідниці з вирізом: фото красуні.