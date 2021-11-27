Актриса Моника Беллуччи, которая в этом году отпраздновала 57-летие, показала 17-летнюю красотку-дочь от Венсана Касселя Деву, опубликовав видео в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи является успешной западной актрисой. Звезда была замужем с 99-го по 13-й год за Венсаном Касселем, для которого родила дочь Деву и сына Леони. 17-летняя Дева выросла настоящей красоткой и уже делает первые шаги в карьере модели. В новой публикации в Инстаграм Моника показала свою дочь, которая снялась с черным котом для новой фотосессии.
На кадрах Дева была в блузе, а в руках держала животное. На других кадрах Кассель уже надела белое платье.
Фанаты посмотрели ролик почти 500 тысяч раз и написали комментарии:
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"И еще какой голос!", "Чудо, как и его мать", "Выезжаю...", "Милая ... она красивая ... но не лучше тебя", "Доброе утро, Моника, всего наилучшего для тебя в эту субботу".
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