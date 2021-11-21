Начинающая модель Дева Кассель, дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, недавно восхитила сеть не только модной фотосессией для глянца, но и простыми личными кадрами.

Молодая девушка ведет закрытый образ жизни, не рассказывает о себе, избегает скандальных моментов и редко показывает новые кадры в Инстаграм. Тем не менее, в сети часто появляются фото, которые публикуют сами фанаты.

Пару дней назад Дева представила одежду от известного дома моды в фотосессии для глянцевого журнала. А вот ее личные фото с ее любимой кошкой, которую она решила показать в сети в виде исключения, порадовали поклонников не меньше.

На кадрах девушка была очень мила:

«Милая кошечка; вы обе просто прелестны; завидую; уровень милоты завышен; нравилась твоя мама, а тепрь и ты; занимает место в сердцах; Buona domenica 😘 ; Очень хорошенькая; Британская короткошерстная кошка против гатто Бомбея?; безупречно получается; Как сахарная вата» - пишут фанаты.

Стоит отметить, что восходящая звезда уже не раз появлялась на обложках популярных журналов.

В новом посте в Инстаграм дочь Беллуччи показала кадры новой фотосессии. Дева Кассель примерила разные смелые наряды, а также на одном из фото появилась вовсе без одежды. Девушка впечатлила стройной фигурой.

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